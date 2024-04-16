Слухи о возможном нововведении в Android 15 связанные с функцией зарядки по NFC были раскрыты техноблогером Мишаалом Рахманом. Рахман обнаружил соответствующую технологию в коде бета-версии Android 15 и высказал предположение о её целесообразности, учитывая наличие стандарта Qi на рынке.
Стандарт передачи энергии по NFC, известный как WLC, впервые упоминался в 2020 году, но не получил широкого распространения. Однако в бета-версии Android 15 обнаружено приложение, отвечающее за работу NFC, которое включает класс NfcCharging. Этот класс управляет зарядкой, считывает информацию о процессе и выполняет другие функции.
Предполагается, что Google может вернуться к технологии WLC из-за проблемы зарядки Bluetooth-трекеров, которые невозможно зарядить или встроить в них индукционную катушку Qi из-за её большого размера. Антенна WLC имеет небольшой диаметр и может обеспечивать мощность зарядки около 1 Вт на расстоянии до 2 см.
Кроме того, WLC может использоваться для зарядки и обмена данными со стилусами, наушниками и умными часами, что позволяет экономить место в корпусах компактных устройств. На данный момент Google не комментировала предположения техноблогера, сообщает 4pda.
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