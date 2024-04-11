Аналитики геосервиса 2ГИС отмечают, что Санкт-Петербург занимает лидирующую позицию по стоимости зарядки, с ценой в 18,89 рублей за 1 кВтч и 340 рублей за 100 км на электрокаре Nissan Leaf. Краснодар и Нижний Новгород следуют за ним с ценами соответственно 18,68 рублей и 18,57 рублей за 1 кВтч.

На обратном конце спектра по стоимости находится Красноярск, где зарядка обходится всего в 10,52 рублей за 1 кВтч и 189 рублей за 100 км. Другие города, такие как Москва, Челябинск и Екатеринбург, также представлены в рейтинге с более низкими ценами за зарядку, демонстрируя разнообразие стоимости использования электрозарядных станций в различных регионах страны, сообщает За Рулем.