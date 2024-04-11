Аналитики геосервиса 2ГИС отмечают, что Санкт-Петербург занимает лидирующую позицию по стоимости зарядки, с ценой в 18,89 рублей за 1 кВтч и 340 рублей за 100 км на электрокаре Nissan Leaf. Краснодар и Нижний Новгород следуют за ним с ценами соответственно 18,68 рублей и 18,57 рублей за 1 кВтч.
На обратном конце спектра по стоимости находится Красноярск, где зарядка обходится всего в 10,52 рублей за 1 кВтч и 189 рублей за 100 км. Другие города, такие как Москва, Челябинск и Екатеринбург, также представлены в рейтинге с более низкими ценами за зарядку, демонстрируя разнообразие стоимости использования электрозарядных станций в различных регионах страны, сообщает За Рулем.
Kia анонсировала первый рамный пикап Tasman, который будет доступен на рынках в 2025 году
Австралия станет ключевым рынком для этой модели, хотя она также появится и за ее пределами.
HUAWEI представила новый ноутбук MateBook X Pro (2024),
Главные особенности устройства включают тонкий корпус из авиационного магниевого сплава, весом всего 980 граммов и процессор Intel Core Ultra 9.
Хирург Умнов сообщил о вреде смешивания вина с йогуртом
Хирург Александр Умнов сообщил об опасности смешивания вина с йогуртом и другими сладкими закусками из-за потенциального вреда для здоровья.
Диетолог Соломатина рассказала, при каких болезнях не рекомендуется употреблять черемшу
Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина подчеркнула, что черемша, несмотря на свои многочисленные полезные свойства, может быть вредной для здоровья в определенных случаях.