Эксперт Шутов развеял некоторые мифы о зарядке телефона

Результаты исследования Василия Шутова, преподавателя кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА, развеяли миф об опасности использования "неродной" зарядки для смартфона. В своих заявлениях специалист отметил, что проблема выбора блока питания возникла после того, как производители перестали включать его в комплект поставки телефонов.
Однако он утверждает, что использование зарядных устройств отличных от тех, что идут в комплекте с устройством, не причинит смартфону вреда.
Шутов пояснил, что телефон не может принять больше энергии, чем предусмотрено производителем, и не может "перезарядиться" от более мощного блока питания.
Эксперт Владимир Ульянов из Zecurion также предостерег о возможных рисках при использовании неисправных кабелей при зарядке, подчеркивая важность правильного выбора зарядного устройства и исправного кабеля для безопасной зарядки смартфонов, сообщает Газета.Ру.
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