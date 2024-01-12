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Эксперты предупреждают о риске заражения гаджета при использовании общественных зарядных устройств
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:50

Эксперты предупреждают о риске заражения гаджета при использовании общественных зарядных устройств

USB-кабели, помимо зарядки, могут передавать вредоносные программы, угрожая безопасности данных. Несмотря на улучшения в защите устройств, они остаются уязвимыми для атак. Хакеры могут использовать метод "Juice Jacking", внедряя вредоносное ПО через общественные зарядные станции.

Эксперты рекомендуют не снимать блокировку экрана при подключении к таким устройствам, игнорировать запросы о "доверии устройству" и предпочитать собственные зарядные кабели. Дополнительные меры включают использование специализированных кабелей без передачи данных, активацию беспроводной зарядки и выбор надежных powerbank. Обновление программного обеспечения также важно для защиты от потенциальных атак, сообщает Российская Газета.

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