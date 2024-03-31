В Роспотребнадзоре сообщили, что биологически активные добавки должны проходить сертификацию

Роспотребнадзор утверждает, что биологически активные добавки (БАДы) должны пройти сертификацию в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "О продовольственной безопасности". Этот процесс включает проверку размера разовой дозы веществ в суточной дозе добавок, которая должна соответствовать установленным стандартам.

Приобретая БАДы, эксперты рекомендуют удостовериться в их регистрации и наличии соответствующего свидетельства.

Ведомство также уточняет, что документы о регистрации можно проверить в базе данных членов Евразийского экономического союза. Однако не все магазины предоставляют доступ к этой информации, поэтому иногда покупателю приходится самостоятельно проводить проверку, сообщает МедЗдрав.Инфо.