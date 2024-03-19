С 30-го ноября на Большом адронном коллайдере больше не будут работать российские ученые. Около 500 сотрудников, так или иначе связанных с нашей страной, потеряют работу в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). Об этом сегодня сообщил представитель CERN Арно Марсолье "РИА Новостям".
Решение прекратить сотрудничество с Россией и Белоруссией было принято после начала СВО. Не продлевать контракт еще на пять лет CERN с россиянами и белорусами эта научная организация приняла еще летом 2022 года. Ранее у России был статус наблюдателя при Европейской организации по ядерным исследованиям, теперь его тоже нет.
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