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В Швеции создан новый тип грунта для гидропоники, способный ускорить рост злаков на 50%
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:12

В Швеции создан новый тип грунта для гидропоники, способный ускорить рост злаков на 50%

Этот электропроводящий аналог почвы, разработанный европейскими почвоведами, включает полимер PEDOT: PSS и целлюлозные нановолокна, обработанные кремнийорганическим полимером. Исследователи утверждают, что растения, выращенные в этом грунте, проявляют более активный рост и формируют более мощную корневую систему, что приводит к увеличению биомассы на 50%.

Благоприятный эффект объясняется более эффективным поглощением нитратов корнями растений. Эта технология обещает снизить расход удобрений, себестоимость и негативное воздействие на природу при выращивании злаков в гидропонических системах, сообщает ТАСС.

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