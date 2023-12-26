В Швеции создан новый тип грунта для гидропоники, способный ускорить рост злаков на 50%

Этот электропроводящий аналог почвы, разработанный европейскими почвоведами, включает полимер PEDOT: PSS и целлюлозные нановолокна, обработанные кремнийорганическим полимером. Исследователи утверждают, что растения, выращенные в этом грунте, проявляют более активный рост и формируют более мощную корневую систему, что приводит к увеличению биомассы на 50%.

Благоприятный эффект объясняется более эффективным поглощением нитратов корнями растений. Эта технология обещает снизить расход удобрений, себестоимость и негативное воздействие на природу при выращивании злаков в гидропонических системах, сообщает ТАСС.