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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:39

Некоторые "сокровища", обнаруженные в Испании, были созданы из внеземного металла

Исследование археологического клада "Сокровища Виллены", обнаруженного в Испании более 60 лет назад, выявило наличие метеоритного железа среди его составляющих. Клад состоит из 59 предметов, включая бутылки, чаши и ювелирные изделия, изготовленные из различных материалов, таких как золото, серебро, янтарь и железо.

Новое исследование, опубликованное в журнале Trabajos de Prehistoria, показало, что железо, использованное в некоторых предметах, произошло из метеорита, упавшего на Землю около 1 миллиона лет назад. Это первые и старейшие предметы из метеоритного железа, найденные на Пиренейском полуострове.

Место происхождения этих артефактов остается под вопросом, однако, возможно, они были привезены из восточного Средиземноморья, учитывая сходство с некоторыми артефактами из этого региона. Это открытие также вносит вклад в понимание металлургической практики позднего бронзового века и демонстрирует, как инновации и технологические изменения вносятся в культуры прошлого, сообщает Planet Today.

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