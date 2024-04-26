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Центробанк тертий раз за год оставил прежней ключевую ставку
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:10

Центробанк тертий раз за год оставил прежней ключевую ставку

Сегодня, на заседании, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Это уже третий раз за текущий год. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".

Совет директоров Банка России, который состоялся 26 апреля 2024 года, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Также в Центробанке заявили о снижении годовой инфляции в стране до 4,3-4,8% по итогам года.

Высокая ключевая ставка сдерживает рост экономики, так как она влияет на "стоимость денег" в стране. Минимальный процент, под который Центробанк кредитует коммерческие банки, является ключевой ставкой. Она влияет на ставки по кредитам и депозитам для населения, а также на рост цен на товары и услуги, то есть на инфляцию.

Фото: Kuba|commons.wikimedia.org

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