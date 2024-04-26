Банк России обещает с 1 июля этого года ужесточит контроль за потребительскими кредитами, которые относятся к необеспеченным. Также будут надбавки от Центробанка по автокредитам, сообщает РИА "Новости".

"Банк России повышает с 1 июля 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам", - сказано в сообщении регулятора.

В случае роста потерь по кредитам, устойчивость финансовых учреждений страны может быть укреплена, что в свою очередь может положительно сказаться на финансовой системе страны в целом. Так считает государственный регулятор.

Напомним, что необеспеченные потребительские кредиты – это кредиты, которые выдаются гражданам без залога транспортом или недвижимостью. Они могут быть менее выгодными, так как обычно имеют менее выгодные условия и процентные ставки. Это может стать причиной неплатежеспособности заемщиков.

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