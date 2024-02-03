В Уфе состоялось торжественное открытие Республиканского центра детской онкологии и гематологии

Благодаря новому центру, дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями теперь могут получать высокотехнологичное лечение на месте, не направляясь в федеральные центры. Открытие центра было проведено главой Башкортостана Радием Хабировым и президентом страны Владимиром Путиным.

Новый детский онкоцентр обладает площадью 18 тысяч кв. м и оснащен современным оборудованием, позволяющим проводить уникальные операции, такие как пересадка костного мозга. Центр также внедряет клеточные технологии, предоставляя доступ к современным методам лечения. Главный врач Республиканской детской клинической больницы, Людмила Семавина, подчеркнула, что объект создан с учетом комфортных условий для пациентов и их родителей.

Президент Владимир Путин выразил свое участие в открытии детского онкоцентра в режиме видеоконференции, подчеркнув важность развития здравоохранения, особенно в сфере заботы о здоровье детей. Он отметил, что развитие здравоохранения является святой обязанностью, и обещал продолжать работу в этом направлении, сообщает Российская Газета.