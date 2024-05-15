Американские власти расширили перечень экономических мер в отношении Никарагуа, в него включены учебный центр МВД России и две компании, занимающиеся добычей золота, как сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
Согласно заявлению представителя администрации США на брифинге, министерство финансов вводит экономические меры в отношении трех юридических лиц, находящихся в Никарагуа, в том числе в отношении российского военно-образовательного центра, который поддерживает действия национальной полиции Никарагуа в отношении политической оппозиции, а также двух компаний, занимающихся добычей золота и приносящих доход для режима Ортега (президент Никарагуа Даниэль Ортега).
Согласно текущему законодательству, введение экономических мер означает запрет на взаимодействие граждан США с упомянутыми компаниями и замораживание их активов на территории США.
Согласно мнению администрации США, юридические лица, попавшие в перечень мер, способствовали проведению репрессий в Никарагуа и содействовали подавлению демократических настроений среди населения страны.
Фото: www.flickr.com/USCapitol (in the public domain)
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