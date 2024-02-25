Нутрициолог Кузина раскрывает вредные пищевые привычки, которые могут стать причиной образования целлюлита

В своих рекомендациях Екатерина Кузина подчеркивает важность правильного питания и избегания определенных продуктов. Сахаросодержащие продукты, фастфуд, колбасы и сосиски, вредные жиры, алкоголь и кофеин — все они могут способствовать появлению целлюлита.

Омега-3 жирные кислоты, зеленый чай и вода, напротив, могут помочь уменьшить его проявление. Поддерживая здоровый образ жизни и правильное питание, можно снизить риск развития целлюлита и поддержать красивую и упругую кожу, сообщает Аргументы И Факты.