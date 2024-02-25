Нутрициолог Кузина раскрывает вредные пищевые привычки, которые могут стать причиной образования целлюлита

В своих рекомендациях Екатерина Кузина подчеркивает важность правильного питания и избегания определенных продуктов. Сахаросодержащие продукты, фастфуд, колбасы и сосиски, вредные жиры, алкоголь и кофеин — все они могут способствовать появлению целлюлита.
Омега-3 жирные кислоты, зеленый чай и вода, напротив, могут помочь уменьшить его проявление. Поддерживая здоровый образ жизни и правильное питание, можно снизить риск развития целлюлита и поддержать красивую и упругую кожу, сообщает Аргументы И Факты.
Samsung анонсировала выпуск своего первого смарт-кольца Galaxy Ring
Компания Samsung запланировала представление смарт-кольца до конца февраля в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне.
Ученые провели исследование таяния вечной мерзлоты в Арктике
Исследование, проведенное китайскими учеными из Северо-восточного университета лесного хозяйства, предупреждает о возможных выбросах радиоактивного газа радона из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике.
Художники из разных стран украсят Сочи к фестивалю
Международные художники из различных стран, включая Испанию, Италию, Мексику и Казахстан, приняли участие в украшении жилых зданий в рамках фестиваля "Новые формы", проводимого в Сириусе, Сочи.
Нейрохирург Биктимиров выразил мнение о чипе Neuralink Илона Маска
Нейротехнологии, включая Neuralink, меняют область медицины и обещают революционизировать реабилитацию пациентов с повреждениями мозга. Однако существуют конкуренты, такие как Sychron, а также параллельные исследования в России.