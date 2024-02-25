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Нутрициолог Кузина раскрывает вредные пищевые привычки, которые могут стать причиной образования целлюлита
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:33

Нутрициолог Кузина раскрывает вредные пищевые привычки, которые могут стать причиной образования целлюлита

В своих рекомендациях Екатерина Кузина подчеркивает важность правильного питания и избегания определенных продуктов. Сахаросодержащие продукты, фастфуд, колбасы и сосиски, вредные жиры, алкоголь и кофеин — все они могут способствовать появлению целлюлита.

Омега-3 жирные кислоты, зеленый чай и вода, напротив, могут помочь уменьшить его проявление. Поддерживая здоровый образ жизни и правильное питание, можно снизить риск развития целлюлита и поддержать красивую и упругую кожу, сообщает Аргументы И Факты.

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