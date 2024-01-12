В Татарстане успешно выполнена аутотрансплантация костного мозга с использованием собственных стволовых клеток пациентов

Впервые в Республике Татарстан успешно выполнена аутотрансплантация костного мозга, с использованием собственных стволовых клеток пациентов. Процедура, проведенная в РКБ, предусматривает предварительный курс химиотерапии для подавления заболевших клеток перед забором стволовых клеток.
Пациенты, страдающие миеломой, после процедуры проходят госпитализацию, где при помощи химиотерапии уничтожаются все клетки, а затем вводятся собственные стволовые клетки. Восстановление здоровых клеток костного мозга происходит в течение нескольких дней.
Эта инновационная технология, включенная в стандарты лечения лимфом, множественной миеломы и аутоиммунных заболеваний, ранее применялась в нескольких российских городах, и клиника в Татарстане готовилась к ее внедрению длительное время. Первыми пациентами, которым провели аутотрансплантацию в республике, стали жители Нижнекамска и Арска, которые чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке, сообщает Аргументы И Факты.
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