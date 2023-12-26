В Башкирии хотят увеличить целевую подготовку кадров для ВПК

Руководители учебных заведений среднего звена и представители отраслевых предприятий-партнёров поделились успешными практиками работы на заседании совета по среднему профессиональному образованию (СПО), сообщает Новости ИА Башинформ.
Директор Уфимского машиностроительного колледжа Булат Мусин выделил положительный вклад проекта "Профессионалитет" в развитие учебного заведения. В рамках проекта создан современный центр подготовки кадров для машиностроительной отрасли, оборудованный 11 передовыми лабораториями и мастерскими.
Благодаря новым образовательным программам и современному оборудованию, количество желающих поступить в колледж значительно выросло. Более 76 процентов студентов имеют целевые договоры, гарантирующие трудоустройство после окончания обучения. Заместитель управляющего директора ОДК-УМПО Николай Лютов высоко оценил эффективность сотрудничества с колледжами республики.
В 2024 году ОДК-УМПО планирует принять на работу 4,8 тысячи специалистов, часть из которых могут стать выпускники Уфимского машиностроительного колледжа. Планируется увеличение числа бюджетных мест в колледже на 1,5 тысячи с следующего года. За период 2021–2023 годов ОДК-УМПО заключило договоры на целевое обучение с 1,7 тысячей студентов четырёх колледжей региона.
Николай Лютов подчеркнул актуальность расширения образовательных программ, особенно в подготовке специалистов сложных профессий, и предложил увеличить квоты для оборонно-промышленных предприятий на заключение целевых договоров со студентами колледжей. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил минобрнауки республики проанализировать эти предложения.
США закупили 2,9 млн баррелей нефти на март для стратегического резерва
Министерство энергетики США провело закупку 2,9 миллиона баррелей нефти на сумму $231,4 миллиона с доставкой в марте 2024 года для пополнения стратегического нефтяного резерва.
Главы МИД России и Ирана обсудили вопросы двухсторонних отношений
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Врачи порекомендовали отказаться от строгих диет в попытках похудеть к праздникам
Дарья Утюмова предупредила о серьезных проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть при попытках быстрого похудения к Новому году.
Ксения Собчак извинилась за свой внешний вид на вечеринке Ивлеевой
Ксения Собчак извинилась за свой внешний вид на вечеринке Анастасии Ивлеевой, прошедшей 21 декабря.