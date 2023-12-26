В Башкирии хотят увеличить целевую подготовку кадров для ВПК

Руководители учебных заведений среднего звена и представители отраслевых предприятий-партнёров поделились успешными практиками работы на заседании совета по среднему профессиональному образованию (СПО), сообщает Новости ИА Башинформ.

Директор Уфимского машиностроительного колледжа Булат Мусин выделил положительный вклад проекта "Профессионалитет" в развитие учебного заведения. В рамках проекта создан современный центр подготовки кадров для машиностроительной отрасли, оборудованный 11 передовыми лабораториями и мастерскими.

Благодаря новым образовательным программам и современному оборудованию, количество желающих поступить в колледж значительно выросло. Более 76 процентов студентов имеют целевые договоры, гарантирующие трудоустройство после окончания обучения. Заместитель управляющего директора ОДК-УМПО Николай Лютов высоко оценил эффективность сотрудничества с колледжами республики.

В 2024 году ОДК-УМПО планирует принять на работу 4,8 тысячи специалистов, часть из которых могут стать выпускники Уфимского машиностроительного колледжа. Планируется увеличение числа бюджетных мест в колледже на 1,5 тысячи с следующего года. За период 2021–2023 годов ОДК-УМПО заключило договоры на целевое обучение с 1,7 тысячей студентов четырёх колледжей региона.

Николай Лютов подчеркнул актуальность расширения образовательных программ, особенно в подготовке специалистов сложных профессий, и предложил увеличить квоты для оборонно-промышленных предприятий на заключение целевых договоров со студентами колледжей. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил минобрнауки республики проанализировать эти предложения.