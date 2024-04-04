Освобождение Братиславы от фашистов 79 лет назад войсками Красной армии отметили в Словакии. Церемония почтения памяти воинов-освободителей с участием премьер-министра, членов правительства, депутатов парламента республики и сотрудников посольства РФ состоялась в столице на территории военно-мемориального комплекса "Славин", где похоронены 6 845 красноармейцев, сообщило российское дипломатическое представительство на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Сотрудники посольства России в Словакии приняли участие в государственной церемонии возложения цветов на военно-мемориальном комплексе Красной Армии "Славин" в Братиславе по случаю 79-й годовщины освобождения словацкой столицы от немецко-фашистской оккупации. Вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, министрами правительства республики, видными парламентариями от партий правительственной коалиции, руководством Словацкого союза борцов-антифашистов, коллегами из дипломатических миссий Азербайджана, Белоруссии и Казахстана российские дипломаты почтили память советских солдат, павших в боях с нацизмом и принесших свободу народам Европы", - говорится в документе. Президент Словакии Зузана Чапутова проинформировала на своей странице в социльной сети, что почтила память советских и румынских воинов, павших за освобождение Братиславы. "Сегодня [исполнилось] 79 лет с момента, когда для жителей Братиславы завершились военные страдания. С благодарностью и благоговением мы вспоминаем героев, сражавшихся за освобождение нашей столицы. [Это] 740 павших советских и румынских воинов", - написала глава государства. Мемориал "Славин" Останки погибших за освобождение Словакии советских воинов до сих пор находят в республике на полях бывших сражений. Прах героев с воинскими почестями хоронят на территории военно-мемориального комплекса "Славин". Монумент, объявленный национальным памятником культуры, расположен на возвышающемся над центром словацкой столицы холме Славин, высота которого составляет 252 м. Монумент был сооружен в честь героев Красной армии и 15-й годовщины освобождения города от нацистов. Архитектурный ансамбль занимает площадь 10 тыс. кв. м. На лестнице, ведущей к памятнику, установлен барельеф "Присяга боевому знамени". От верхней площадки лестницы начинается следующая часть мемориала с могилами и скульптурными группами, символизирующими благодарность павшим героям. Венчает ансамбль пилон высотой 42 м с бронзовой фигурой советского воина-победителя с развернутым знаменем. Ее видно из многих районов Братиславы. В Словакии в боях с нацистами в 1944-1945 годах погибли 63 518 красноармейцев. =========== Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.
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