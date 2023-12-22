Роскачество обнаружило кишечную палочку и другие бактерии в красной икре различных торговых марок: исследовано 24 продукта и выявлены нарушения в 10 из них. Два бренда могут претендовать на Знак качества.
Обнаружен также случай фальсификации, где реальная икра горбуши была смешана с имитацией, и всего три продукта соответствуют стандартам и могут получить знак качества.
Роскачество советует предпочитать крупных производителей и обращать внимание на условия хранения и тары при выборе икры, сообщает РИА Новости.
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