Испанские археологи обнаружили пещеру, служившую некрополем на протяжении 4 тысяч лет

Исследование, опубликованное научным журналом LiveScience, раскрывает, что пещера Кова делс Шарагальс (Пещера оврагов) находится в 90 километрах от Барселоны и стала местом захоронения около 7 тысяч лет назад. В ней обнаружено более 7 тысяч костей, датируемых периодом с рубежа каменного и медного веков.

Анализ артефактов показывает, что в пещере Кова делс Шарагальс тела людей с высоким социальным статусом были захоронены отдельно от простых усопших, для которых предусматривались общественные захоронения. Кроме того, было обнаружено множество бронзового и кремниевого оружия, инструментов, керамики, украшений и других предметов.

Раскопки также показали наличие костей диких коз и древесного угля, возраст которых составляет более 45 тысяч лет, что указывает на использование пещеры неандертальцами еще в древние времена, сообщает Газета.Ру.