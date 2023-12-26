В Денисовой пещере обнаружена диадема возрастом более 40 тысяч лет

В результате раскопок в Денисовой пещере в Алтайском крае археологи обнаружили диадему, изготовленную из трубчатой кости млекопитающего и возрастом более 40 тысяч лет. Это украшение стало первым изделием из такого материала, найденным в пещере. Вместе с диадемой в коллекции института насчитывается 70 украшений, ранее обнаруженных в Денисовой пещере.

Денисова пещера приобрела всемирную известность после находки останков денисовского человека, ранее неизвестного подвида человечества. Эти останки были обнаружены в 1980-х годах, и лишь спустя десятилетия удалось расшифровать ДНК, что позволило установить принадлежность к особому виду людей, исчезнувших с лица Земли. В пещере также найдены останки неандертальцев, различных вымерших животных, включая пещерную гиену, шерстистого носорога, первобытного бизона, а также древних представителей Homo sapiens, сообщает Российская Газета.