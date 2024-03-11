Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 90,7493
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 98,8767
Россияне выбрали самые
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:32

Россияне выбрали самые "кошачьи" города

Россияне признали Стамбул, Зеленоградск и Сочи наиболее "кошачьими" местами. Это мнение основано на частой встречаемости кошек на улицах, а также наличии музеев и других достопримечательностей, посвященных этим животным.

Исследование, проведенное сервисом "Яндекс Путешествия", собрало мнение 5 тысяч россиян. Стамбул, считаемый "кошачьей столицей мира", славится не только изобилием кошек на улицах, но и музеем кошек, который открылся в 2023 году. Зеленоградск, расположенный близ Калининграда, известен своим кошачьим городком и музеем кошек "Мурариум". Сочи привлекает кошек теплым климатом и потоком туристов, готовых радовать пушистых животных вкусняшками.

Кроме того, все города Кипра и черногорский Котор вошли в список "кошачьих" мест. На Кипре кошек завезли для борьбы с ядовитыми змеями, а сейчас они являются источником хорошего настроения для местных жителей и туристов. В Которе кошки держались в древности для борьбы с грызунами, а сейчас они стали частью культурного наследия города, особенно в Старой части, находящейся под охраной ЮНЕСКО.

В исследовании также были упомянуты города, которые не вошли в топ-5, но тоже ассоциируются с кошачьей атмосферой, такие как Анапа, Тбилиси, Абрау-Дюрсо и Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости.

Мир

Грузия раскритиковала Украину за враждебные действия

Грузия раскритиковала Украину за враждебные действия

Западные страны оказывают неприкрытое давление на Грузию из-за ее диалога с Россией.

Читать полностью
Страховщики в Великобритании отказываются работать с китайскими автомобилями

Страховщики в Великобритании отказываются работать с китайскими автомобилями

Причины отказов включают опасения, связанные с дефицитом запчастей, долгими сроками доставки и недостатком технической информации.

Читать полностью

Общество

Ученые провели исследование о влиянии болот на климат

Ученые провели исследование о влиянии болот на климат

Ученые выявили, что болота, особенно в Западной Сибири, являются крупными хранилищами углерода и активно участвуют в углеродном цикле, поглощая углекислый газ и выделяя метан.

Читать полностью
Исследователи выделили специи, которые помогают контролировать уровень сахара в крови

Исследователи выделили специи, которые помогают контролировать уровень сахара в крови

Ученые из университета Сарагосы в Испании провели исследование о влиянии специй на уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом второго типа.

Читать полностью

Новости