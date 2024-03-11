Россияне выбрали самые "кошачьи" города

Россияне признали Стамбул, Зеленоградск и Сочи наиболее "кошачьими" местами. Это мнение основано на частой встречаемости кошек на улицах, а также наличии музеев и других достопримечательностей, посвященных этим животным.

Исследование, проведенное сервисом "Яндекс Путешествия", собрало мнение 5 тысяч россиян. Стамбул, считаемый "кошачьей столицей мира", славится не только изобилием кошек на улицах, но и музеем кошек, который открылся в 2023 году. Зеленоградск, расположенный близ Калининграда, известен своим кошачьим городком и музеем кошек "Мурариум". Сочи привлекает кошек теплым климатом и потоком туристов, готовых радовать пушистых животных вкусняшками.

Кроме того, все города Кипра и черногорский Котор вошли в список "кошачьих" мест. На Кипре кошек завезли для борьбы с ядовитыми змеями, а сейчас они являются источником хорошего настроения для местных жителей и туристов. В Которе кошки держались в древности для борьбы с грызунами, а сейчас они стали частью культурного наследия города, особенно в Старой части, находящейся под охраной ЮНЕСКО.

В исследовании также были упомянуты города, которые не вошли в топ-5, но тоже ассоциируются с кошачьей атмосферой, такие как Анапа, Тбилиси, Абрау-Дюрсо и Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости.