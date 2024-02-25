Ученые из Университета Пердью выяснили, что залысины перед ушами у кошек играют важную роль в их охоте

Изучение этого явления рассказывает портал LiveScience. В отличие от крупных кошачьих, таких как львы, тигры и ягуары, которые не имеют этой особенности, у мелких кошек залысины перед ушами помогают им лучше слышать ультразвуковые сигналы грызунов, на которых они охотятся.

Это обусловлено тем, что открытые уши помогают кошкам лучше воспринимать ультразвук и определять его источник. В то время как для крупных хищников, например, ягуаров и тигров, которые охотятся на крупных животных, обнаружение ультразвуковых частот менее важно, что объясняет отсутствие залысин на их головах, сообщает Газета.Ру.