Ученые из США: дикие кошки могут запоминать и различать голоса знакомых и незнакомых людей

Профессор Дженнифер Вонк из Оклендского университета отмечает, что эти наблюдения подтверждают наличие "социальных" характеристик не только у коллективных, но и у одиночных видов животных. Для исследования ученые использовали записи голосов знакомых и незнакомых людей, которые затем проигрывали диким кошкам в различных ситуациях.
Результаты показали, что дикие кошки, включая львов, реагировали более активно на голоса знакомых им людей, даже если их имена не упоминались. Это свидетельствует о значимости способности к распознаванию голосов в разных контекстах для животных как социальных, так и одиночных видов.
Исследователи заключают, что эти результаты должны быть учтены при наблюдениях за поведением диких кошек как в естественной среде, так и в неволе, сообщает ТАСС.
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