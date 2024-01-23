Исследования выделяют опасности для человека, связанные с возможным заражением токсоплазмой при поцелуях с кошками

Токсоплазма, паразит, обитающий в организме кошек, способен проникнуть в мозг человека, вызывая изменения в сознании и поведении. Исследования указывают на серьезные последствия такого заражения, включая угрозу для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.
Наблюдения также связывают токсоплазму с психическими расстройствами, такими как шизофрения и биполярное расстройство. Подчеркивается важность соблюдения гигиенических мер для предотвращения заражения, несмотря на то, что нет необходимости избавляться от домашних кошек. Необходимо выяснить и принять меры для защиты здоровья, сообщает Центральная Служба Новостей.
Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов
Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию.
Ученые из Великобритании обнаружили новый опасный патоген
Английские ученые обнаружили опасный патоген, ранее неизвестный науке, в крови пастуха, госпитализированного с признаками лихорадки в больницу Святого Томаса. Бактерия принадлежит к группе Variovorax, обитающей в почве, и, по предварительным данным, мужчина мог заразиться ею во время работы с животными.
Telegram внедрил новые функции
Telegram внедрил новые обновления, которые позволяют пользователям управлять видимостью времени прочтения личных сообщений. Теперь в чатах один на один можно увидеть точное время открытия отправленного сообщения, при этом каждый пользователь может самостоятельно настроить, кто имеет доступ к этой информации.
Человечество в будущем может полностью перейти на искусственные продукты питания
В будущем человечество, по мнению диетолога Алексея Кабанова, перейдет на искусственные продукты питания, основанные на микробах. Инновационные продукты уже появляются на рынке, но успех зависит от исследований, ценовой политики и спроса покупателей.