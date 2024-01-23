Исследования выделяют опасности для человека, связанные с возможным заражением токсоплазмой при поцелуях с кошками

Токсоплазма, паразит, обитающий в организме кошек, способен проникнуть в мозг человека, вызывая изменения в сознании и поведении. Исследования указывают на серьезные последствия такого заражения, включая угрозу для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Наблюдения также связывают токсоплазму с психическими расстройствами, такими как шизофрения и биполярное расстройство. Подчеркивается важность соблюдения гигиенических мер для предотвращения заражения, несмотря на то, что нет необходимости избавляться от домашних кошек. Необходимо выяснить и принять меры для защиты здоровья, сообщает Центральная Служба Новостей.