Ветеринар Шеляков предупредил о серьезной опасности, которую представляют новогодние украшения для кошек

Михаил Шеляков отметил, что использование елочных украшений вроде мишуры может привести к смертельным последствиям, если животные проглотят этот материал. Симптомы проблемы включают резкое ухудшение аппетита, тошноту и потерю веса у домашних питомцев.
Шеляков подчеркнул, что мишура, аналогично другим украшениям, обладает режущими свойствами, поэтому ее следует использовать с осторожностью. При подозрении на кишечную непроходимость важно обратиться к ветеринарному врачу, который сможет точно определить причину проблемы. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.
Ветеринар подчеркнул актуальность данного предупреждения в период новогодних праздников, когда по традиции увеличивается количество четвероногих пациентов с аналогичными проблемами в ветеринарных клиниках. Он привел пример случая, когда кошке пришлось спасаться от блестящей наклейки, застрявшей в ее пасти, что могло привести к серьезным повреждениям ротовой полости, сообщат News.Ru.
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