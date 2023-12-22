Археологи обнаружили в Перу 29 ранее неизвестных геоглифов

В Перу археологи из Национального университета Ики Сан-Луиса Гонзаги обнаружили 29 ранее неизвестных геоглифов, изображающих кошек и антропоморфные фигуры в регионе Ика. Исследование проводилось с применением беспилотных летательных аппаратов, позволивших выявить рисунки размером до 37 метров.

Десять геоглифов, изображающих огромных кошек, были обнаружены в Эль-Инхенио, а в Чангильо найдены еще восемь подобных фигур. Остальные геоглифы представляют собой антропоморфные фигуры и связаны с андской культурой Паракас, предшественницей культуры Наска.

Важно отметить, что геоглифы Наска, изображающие различных существ, остаются наиболее известными в мире, в то время как геоглифы культуры Паракас остаются загадочными и привлекают внимание своей интригующей человекоподобной символикой, сообщает Российская Газета.