На глазах у своих детей 25-летняя россиянка расправилась с котом

Жительница города Кунгур в Пермском крае, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, напала на своего кота прямо в подъезде, при этом два ее детей были свидетелями этого инцидента.
Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры. По официальной информации, в отношении 25-летней женщины было возбуждено уголовное дело, и ее признали виновной в жестоком обращении с животными.
Из-за распространения фейкового аудиосообщения Байдена обеспокоились в США
После появления фальшивого аудиосообщения, приписываемого президенту США Джо Байдену и предполагающего, что он призывает не участвовать в праймериз, мировые исследователи по дезинформации выразили беспокойство по поводу возможных негативных последствий широкого распространения политических аудиодипфейков.
Из-за скандала распустили фракцию в правящей партии Японии, которую возглавлял премьер
Члены фракции Либерально-демократической партии (ЛДП) в Японии, ранее возглавляемой премьер-министром Фумио Кисидой до декабря 2023 года, официально подтвердили решение о роспуске фракции в свете скандала, связанного с нарушениями в финансовой отчетности.
Первый единый портал госимущества для нужд МСП запустили в России
В России появилась первая единая онлайн-платформа для предоставления государственного имущества в распоряжение малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили представители пресс-службы Корпорации МСП.
Россиянам сообщили, необходимо ли промывать мотор при замене масла
В современных условиях, согласно рекомендациям автоэксперта Александра Носко, промывка системы смазки двигателя при замене масла становится необходимой лишь в определенных ситуациях.