На глазах у своих детей 25-летняя россиянка расправилась с котом

Жительница города Кунгур в Пермском крае, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, напала на своего кота прямо в подъезде, при этом два ее детей были свидетелями этого инцидента.

Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры. По официальной информации, в отношении 25-летней женщины было возбуждено уголовное дело, и ее признали виновной в жестоком обращении с животными.