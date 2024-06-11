Правительства Тбилиси и Москвы начали активную работу по вопросу восстановления дипломатических отношений, утверждает телеканал республики Mtavari Arkhi со ссылкой на источники. По информации журналистов, уже начался отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве.
Однако представители правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси отрицают эти планы. Они называют необоснованным распространение данных об открытии посольства в Москве.
Дипломатические отношения между странами были разорваны в сентябре 2008-го после операции ВС РФ и признания Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств. С тех пор интересы Москвы и Тбилиси представляют посольства Швейцарии в обеих столицах. Подготовка к восстановлению дипломатических отношений свидетельствует о возможных изменениях в политике обеих стран.
Фото: commons.wikimedia.org/Giorgi Abdaladze (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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