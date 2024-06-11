Армения и Штаты объявили о намерении повысить уровень отношений между странами до стратегического партнёрства. Это решение было принято по итогам заседания, состоявшегося в Ереване.
В мероприятии приняли участие глава МИД республики Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен. В ходе встречи стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и наметили перспективы углубления связей, которые будут формализованы в меморандуме. Этот меморандум повысит статус диалога до уровня комиссии по стратегическому партнёрству.
Стороны положительно оценили сотрудничество, направленное на поддержку реформ и демократии в Армении. Они также отметили стремление Пашиняна к более тесному сотрудничеству с евроатлантическими структурами и Западом. Штаты подтвердили поддержку суверенитета и демократии Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991-го. В ближайшие месяцы Вашингтон и Ереван планируют определить конкретные направления для углубления отношений.
Фото: Russian Presidential Executive Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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