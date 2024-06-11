Варшава получила ещё один борт ДРЛО Saab 340 AEW, пишет агентство по вооружениям Польши. В сообщении сказано: "Второй Saab 340 AEW в Польше. Приём, обучение и внедрение в работу — их будущее на ближайшее время". Первый самолёт прибыл в страну в начале марта.
Контракт на поставку двух бортов был подписан со Швецией в 2023-ем и составил около $56 миллионов. Saab 340 AEW предназначены для дальнего радиолокационного обнаружения и способны отслеживать низколетящие цели, такие как дроны и крылатые ракеты, на дистанции в сотни километров.
Ранее такие самолёты были переданы Швецией ВСУ, что вызвало осуждение Кремля в связи с военной помощью Киеву.
Польское агентство по вооружениям подчеркнуло важность данного приобретения, отметив: "У нас полный комплект. Два Saab 340 AEW".
Контракт был заключён предыдущим главой польского МО Мариушем Блащаком.
Фото: commons.wikimedia.org/KGG1951 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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