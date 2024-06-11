Администрация Байдена решительно против поправки, предложенной Конгрессом в проект оборонного бюджета на 2025 год. Она предусматривает запрет на обмен данными с Москвой в рамках ДСНВ, гласит официальное заявление Белого дома.
"Администрация против раздела 1 231, который ограничит МО в предоставлении РФ уведомлений дважды в год, инспекции и телеметрию по ДСНВ", — указано в документе.
В заявлении отмечается, что такие меры могут "неоправданно" урезать возможности США адаптировать свои шаги в рамках ДСНВ. В июне Совет нацбезопасности заявил, что Штаты будут рады ответу Москвы на предложение о встрече для обсуждения ДСНВ.
Президент Путин в послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия РФ в ДСНВ, хотя страна не выходит из договора. Он отметил необходимость понять, на что претендуют Франция и Британия, и как учитывать ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке передана американцам 28 февраля.
Фото: flickr.com/The White House from Washington, DC (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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