Афганские мигранты могут приехать в Россию, заявил исполняющий обязанности Минтруда Афганистана Абдул-Манан Умари. Чечня и Татарстан, а также другие республики предложили трудоустроить работников, приводит слова чиновника телевидение RTA. Делегация "Талибана"* успела встретиться с министром Антоном Котяковым на полях ПМЭФ. Пресс-служба Минтруда подчеркнула ознакомительный характер встречи, стороны не заключали договорённостей.

На днях Никита Михалков назвал политику миграции внутренним саботажем. Александр Бастрыкин привел статистику: за четыре месяца мигрантами совершено 14 000 преступлений, на 40% увеличилось число изнасилований, на 13% — количество тяжких деяний. Несовершеннолетними мигрантами совершено на 70% преступлений больше, чем в 2023 году.

Какими компетенциями обладают афганские рабочие, ждать ли потока легальных работников из КНДР? Сможет ли замена нелегальных мигрантов северокорейцами погасить напряжение в обществе? И будет ли поставлена в приоритет безопасность граждан России при работе с мигрантами? На эти вопросы NewsInfo.Ru ответил Владимир Мукомель — заведующий сектором изучения миграционных и интеграционных проблем Института социологии РАН.

"То, что афганцы готовы приехать — вполне вероятно, в России есть афганская диаспора, сформированная ещё со времён нашего ухода из Афганистана. Оттуда многие бежали: офицеры, их семьи, военнослужащие. Много прибыло в Россию. Есть проблемы с их интеграцией. Те афганцы, которые готовы приезжать в Россию, могли бы, наверное, воспользоваться помощью афганской диаспоры. Но здесь как в старом анекдоте: "Съесть-то он съест, да кто ж ему даст". Я не очень себе представляю, чтобы российские регионы питали страстное желание принять афганских трудовых мигрантов. В этом плане доверять афганскому источнику информации я бы не стал, нужно выслушать мнения региональных властей. Во-вторых, боюсь, что инициатива не встретит особого понимания среди населения регионов России, даже мусульманских, поскольку это люди с совершенно иными традициями. У меня большие сомнения, что наши правоохранительные органы одобрят такую инициативу", — отметил Владимир Мукомель.

Ждать ли нам потока легальных работников из Северной Кореи?

"Они всегда присутствовали на российском рынке труда в ограниченных масштабах, очень изолированно. В последнее время ситуация довольно странная: то мы используем труд северокорейцев, то не используем. Но, в принципе, это имеет место. Другое дело, что они живут в таких изолятах, власти Северной Кореи стараются ограничить их контакты. Так что ожидать массового использования труда северокорейских трудовых мигрантов вряд ли стоит", — подчеркнул эксперт.

Как же безопасность граждан России?

"Нарратив о том, что приток мигрантов сопряжён со вспышками преступности, не имеет никаких оснований. Дело в том, что все исследования и статистика, которые публикуют Генпрокуратура и МВД, свидетельствуют об одном: преступность среди иностранцев ниже, чем среди местного населения. И значительная часть такого рода преступлений осуществляется в отношении соотечественников, представителей той же этнической группы среди миграционного меньшинства. Обратите внимание: руководители МВД очень осторожно говорят об этом, они подчёркивают, что преступность достаточно низкая. Главное, что она ниже, чем среди местного населения. С каким эксцессом мы можем столкнуться, если к нам приедут те же афганцы, мы не знаем", — заключил Владимир Мукомель.

Движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено.

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