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Москва получила ноту Польши об ограничениях для дипломатов РФ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 13:56

Москва получила ноту Польши об ограничениях для дипломатов РФ

Посольство России в Варшаве получило ноту от МИД Польши, в которой сообщается об ограничении передвижения российских дипломатов с 1 июня 2024-го. Об этом заявила Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что нота МИД Польши не содержит объяснений причин введения этих ограничений. Согласно документу, российские дипломаты должны будут заранее уведомлять польский МИД о намерении выехать за пределы воеводств, в которых они работают.

Это требование распространяется на сотрудников посольства России в Варшаве, а также генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани. Исключение составляют посол, генконсулы и заведующий консульским отделом посольства.

В ответ на эти меры Москва примет ответные действия в отношении польского посольства в столице России и генеральных консульств в Иркутске, Калининграде и Петербурге.

Фото: Совет Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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