На "Комплексной безопасности — 2024" представлен шлем с технологией дополненной реальности, разработанный для поисково-спасательных операций. Разработчиком этого инновационного изделия стал адъюнкт Академии противопожарной службы МЧС Халил Малфи, пишет ТАСС.

Этот шлем, по словам Малфи, имеет уникальные возможности. Он предназначен для работы пожарных и спасателей в условиях задымлённого помещения и обеспечивает им невероятную видимость на уровне 86%. Это особенно важно при проведении спасательных операций в сложных условиях.

Особенности этого шлема включают также возможность связи в режиме реального времени и способность обнаруживать радиацию. На шлеме установлены различные датчики, включая вибрационные, ультразвуковые и лазерные, что позволяет определять дальность и искать пострадавших под завалами. Этот инструмент также обеспечивает возможность обнаружения людей на поверхности земли на дистанции до 50 метров, а также определение их наличия под завалами в зависимости от состава материалов.

Малфи выразил уверенность в том, что этот шлем станет незаменимым инструментом для пожарных и спасателей, сокращая время работ и обеспечивая эффективное выполнение задач.