Специальный представитель Америки по Ирану Роберт Малли нарушил правила, скачав служебные документы под грифом "совершенно секретно", на свои личные устройства, пишет портал Semafor, ссылаясь на сведения от членов Конгресса из Республиканской партии.

Цитируя осведомлённых о результатах расследования, Semafor отмечает, что Малли скачал "около дюжины" различных документов. Хотя не все они были секретными, среди них были детальные записи встреч с должностными лицами Ирана и документы, касающиеся реакции правительства Америки на политические протесты в Иране в 2022 году.

Республиканцы Сената и Палаты представителей Джеймс Риш и Майкл Маккол направили письмо Энтони Блинкену и потребовали ответить на вопросы о том, посылал ли или пытался ли Малли посылать переписанные документы лицам, не имевшим разрешения на доступ к этой информации. Законодатели также попросили пояснить, были ли возможные получатели документов связаны с Тегераном.

В конце июня 2023 года телеканал CNN сообщил, что Малли был временно отстранён от должности и отправлен в отпуск. Источник CNN тогда указал, что в отношении спецпредставителя ведётся расследование в Госдепе США. Малли подтвердил эту информацию и выразил надежду на благополучное завершение разбирательства.

Фото: snn.ir/Tayebeh Dala (Creative Commons Attribution 4.0 International)