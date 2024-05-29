Венгрия не выходит из Евросоюза и не вступает в БРИКС, поскольку 75% её экспорта идёт на европейский рынок, заявил премьер Орбан в интервью изданию Point.

На вопрос, почему Будапешт не рассматривает выход из ЕС и присоединение к БРИКС, учитывая значительные инвестиции Поднебесной в Венгрию, Орбан ответил: "Мы остаёмся в ЕС, потому что 75% экспорта поступает на единый рынок. Это жизненно важно с населением 10 млн человек. Мы часть Запада, даже будучи родом с Востока".

Орбан также отметил уникальный потенциал Венгрии, позволяющий ей стать мостом между Востоком и Западом. Он привёл примеры сотрудничества передовых восточных и западных технологий в стране, таких как аккумуляторный завод КНР и завод BMW.

Ранее венгерский премьер высказывал недовольство Брюсселем, но подчёркивал, что его цель не покидать Евросоюз, а собирать сторонников для его улучшения. Экс-кандидат в премьеры Клара Добрев ранее заявляла, что правительство Орбана ведёт страну к "Хункситу" — выходу из ЕС. В ответ Петер Сийярто подчеркнул, что ни одна серьёзная политическая сила в стране не ставит под сомнение необходимость сохранения членства в Евросоюзе, учитывая, что экспорт в ЕС составляет почти 80% экспорта Венгрии.

Фото: flickr.com/Európa Pont (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)