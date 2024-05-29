Мария Захарова заявила, что трактовки СМИ о проявлениях национализма в Казахстане следует рассматривать как личное мнение авторов, не отражающее официальную позицию Москвы. Это прозвучало в ответ на ряд мнений экспертов.

"В Москве поддерживают руководство Казахстана, установку на подход к истории страны, продвижение конструктивного диалога с нами. И какие-либо иные трактовки касательно российско-казахстанских отношений не отражают позицию Москвы", — подчеркнула она.

Дипломат также отметила, что отношения двух стран как надёжных союзников и стратегических партнёров основаны на взаимном уважении суверенитета. Их главной движущей силой является доверительный диалог руководителей государств.

Захарова подчеркнула, что связи с Казахстаном характеризуются активным взаимодействием, сотрудничеством и тесными человеческими контактами.

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