Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.05.2024 : 89,2589
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.05.2024 : 96,891
Бизнесмен Дотком: близится коллапс США из-за дедолларизации
  1. Главная
  2. Мир
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:46

Бизнесмен Дотком: близится коллапс США из-за дедолларизации

Бизнесмен Ким Дотком, бывший владелец Megaupload, заявил в соцсети X, что коллапс США неизбежен из-за масштабной дедолларизации глобальной торговли. По его мнению, потеря валютой Америки статуса резервной приведёт к гиперинфляции и краху долговой системы Штатов.

"Правительство мира не хочет. Коалиция стран дедолларизирует глобальную торговлю. Если валюта США потеряет статус резервной, печатание денег приведёт к гиперинфляции и краху долговой системы. Конец империи близок. Она унесёт за собой мир", — написал Дотком.

Президент Путин также неоднократно заявлял о неизбежности дедолларизации. Он подчеркнул, что доверие к доллару, евро и фунту утрачено, и РФ уходит от их использования. По словам Путина, БРИКС уже внедряет эффективные механизмы расчётов, что способствует снижению доли американской валюты в операциях между членами союза. В 2023 году доля доллара в этих операциях составила 28,7%, уточнил президент.

Фото: Selbst digitalisiert/lacking author information (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Захарова: заявления о национализме в Казахстане — личное мнение авторов

Захарова: заявления о национализме в Казахстане — личное мнение авторов

Мария Захарова заявила, что трактовки СМИ о проявлениях национализма в Казахстане следует рассматривать как личное мнение авторов, не отражающее официальную позицию Москвы. Это прозвучало в ответ на ряд мнений экспертов.

Читать полностью
WSJ: Трамп обсуждал с Маском его работу в администрации

WSJ: Трамп обсуждал с Маском его работу в администрации

Дональд Трамп обсуждал с Илоном Маском его возможное участие в работе будущей администрации в роли советника, пишет Wall Street Journal.

Читать полностью

Общество

Нейробиолог Фейнгольд рассказал, что сахар не делает детей гиперактивными

Нейробиолог Фейнгольд рассказал, что сахар не делает детей гиперактивными

На протяжении нескольких десятилетий считалось, что потребление сладких продуктов и напитков приводит к гиперактивности у детей. Однако нейробиолог объясняет, что большое количество сахара не вызывает гиперактивности.

Читать полностью
Эксперт Кукарин: неправильная оклейка авто пленкой приводит к разрушению кузова автомобиля

Эксперт Кукарин: неправильная оклейка авто пленкой приводит к разрушению кузова автомобиля

Оклейка автомобиля пленкой может помочь продлить срок службы кузова, но неправильное выполнение этой процедуры может привести к его разрушению.

Читать полностью

Новости