Бизнесмен Ким Дотком, бывший владелец Megaupload, заявил в соцсети X, что коллапс США неизбежен из-за масштабной дедолларизации глобальной торговли. По его мнению, потеря валютой Америки статуса резервной приведёт к гиперинфляции и краху долговой системы Штатов.

"Правительство мира не хочет. Коалиция стран дедолларизирует глобальную торговлю. Если валюта США потеряет статус резервной, печатание денег приведёт к гиперинфляции и краху долговой системы. Конец империи близок. Она унесёт за собой мир", — написал Дотком.

Президент Путин также неоднократно заявлял о неизбежности дедолларизации. Он подчеркнул, что доверие к доллару, евро и фунту утрачено, и РФ уходит от их использования. По словам Путина, БРИКС уже внедряет эффективные механизмы расчётов, что способствует снижению доли американской валюты в операциях между членами союза. В 2023 году доля доллара в этих операциях составила 28,7%, уточнил президент.

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