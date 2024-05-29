Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.05.2024 : 89,2589
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.05.2024 : 96,891
WSJ: Трамп обсуждал с Маском его работу в администрации
  1. Главная
  2. Мир
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:37

WSJ: Трамп обсуждал с Маском его работу в администрации

Дональд Трамп обсуждал с Илоном Маском его возможное участие в работе будущей администрации в роли советника, пишет Wall Street Journal.

"Трамп и Маск обсудили возможную позицию советника для главы компании Tesla, если предполагаемый кандидат от республиканцев вернётся в Белый дом", — говорится в публикации.

Илон Маск ранее заявлял о своём намерении голосовать за республиканца Трампа на предстоящих президентских выборах. Кроме того, по данным СМИ, он недавно обсуждал с другими бизнесменами, как лучше всего "противостоять второму сроку Джо Байдена".

Фото: whitehouse.gov/Shaleah Craighead (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Захарова: заявления о национализме в Казахстане — личное мнение авторов

Захарова: заявления о национализме в Казахстане — личное мнение авторов

Мария Захарова заявила, что трактовки СМИ о проявлениях национализма в Казахстане следует рассматривать как личное мнение авторов, не отражающее официальную позицию Москвы. Это прозвучало в ответ на ряд мнений экспертов.

Читать полностью
Бизнесмен Дотком: близится коллапс США из-за дедолларизации

Бизнесмен Дотком: близится коллапс США из-за дедолларизации

Бизнесмен Ким Дотком, бывший владелец Megaupload, заявил в соцсети X, что коллапс США неизбежен из-за масштабной дедолларизации глобальной торговли. По его мнению, потеря валютой Америки статуса резервной приведёт к гиперинфляции и краху долговой системы Штатов.

Читать полностью

Общество

Нейробиолог Фейнгольд рассказал, что сахар не делает детей гиперактивными

Нейробиолог Фейнгольд рассказал, что сахар не делает детей гиперактивными

На протяжении нескольких десятилетий считалось, что потребление сладких продуктов и напитков приводит к гиперактивности у детей. Однако нейробиолог объясняет, что большое количество сахара не вызывает гиперактивности.

Читать полностью
Эксперт Кукарин: неправильная оклейка авто пленкой приводит к разрушению кузова автомобиля

Эксперт Кукарин: неправильная оклейка авто пленкой приводит к разрушению кузова автомобиля

Оклейка автомобиля пленкой может помочь продлить срок службы кузова, но неправильное выполнение этой процедуры может привести к его разрушению.

Читать полностью

Новости