Дональд Трамп обсуждал с Илоном Маском его возможное участие в работе будущей администрации в роли советника, пишет Wall Street Journal.

"Трамп и Маск обсудили возможную позицию советника для главы компании Tesla, если предполагаемый кандидат от республиканцев вернётся в Белый дом", — говорится в публикации.

Илон Маск ранее заявлял о своём намерении голосовать за республиканца Трампа на предстоящих президентских выборах. Кроме того, по данным СМИ, он недавно обсуждал с другими бизнесменами, как лучше всего "противостоять второму сроку Джо Байдена".

Фото: whitehouse.gov/Shaleah Craighead (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)