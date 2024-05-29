Дональд Трамп обсуждал с Илоном Маском его возможное участие в работе будущей администрации в роли советника, пишет Wall Street Journal.
"Трамп и Маск обсудили возможную позицию советника для главы компании Tesla, если предполагаемый кандидат от республиканцев вернётся в Белый дом", — говорится в публикации.
Илон Маск ранее заявлял о своём намерении голосовать за республиканца Трампа на предстоящих президентских выборах. Кроме того, по данным СМИ, он недавно обсуждал с другими бизнесменами, как лучше всего "противостоять второму сроку Джо Байдена".
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