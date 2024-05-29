На протяжении нескольких десятилетий считалось, что потребление сладких продуктов и напитков приводит к гиперактивности у детей. Однако нейробиолог объясняет, что большое количество сахара не вызывает гиперактивности.

Миф о гиперактивности, вызванной сахаром, берёт своё начало из исследований 1970-х и начала 1980-х годов, сосредоточенных на диете Фейнгольда для лечения синдрома СДВГ.

Диета Фейнгольда исключала искусственные красители, подсластители и ароматизаторы, а также салицилаты, аспирин и три консерванта. Салицилаты естественным образом содержатся во многих продуктах, таких как яблоки, помидоры, огурцы, перец, семена, специи и зерновые.

Первоначальные исследования показали, что многие гиперактивные дети положительно отреагировали на эту диету. Однако более поздние исследования выявили, что только менее 2% детей показали положительную реакцию на такие ограничения, а не 75%, как утверждал Фейнгольд. Но идея о влиянии сахара на гиперактивность укоренилась, пишет "Ферра".

Хотя сахар не вызывает гиперактивность у детей, его потребление может повлиять на их психическое и физическое здоровье. Важно поощрять умеренность и сбалансированное питание, и формировать позитивное отношение к еде.

Фото: commons.wikimedia.org/Irsam Soetarto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)