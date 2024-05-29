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Генштаб ВС Ирана: Диверсия в отношении вертолёта Раиси исключена
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:31

Генштаб ВС Ирана: Диверсия в отношении вертолёта Раиси исключена

Генеральный штаб ВС Ирана опубликовал второй отчёт по итогам расследования крушения вертолёта Эбрахима Раиси, в котором исключил диверсию как причину падения.

Согласно заявлению, которое транслировал государственный телеканал IRIB, исследование обломков и частей борта показало, что их расположение и расстояние между ними не указывают на взрыв в результате диверсии.

"По результатам исследования частей вертолёта, расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена версия о взрыве в результате диверсии в полёте или за несколько секунд до столкновения со склоном", — цитирует телеканал Генштаб ВС Ирана.

Таким образом, Генштаб, изучив распределение и состояние обломков, пришёл к выводу, что версия о взрыве, вызванном диверсией, не подтверждается.

Фото: duma.gov.ru/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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