Генеральный штаб ВС Ирана опубликовал второй отчёт по итогам расследования крушения вертолёта Эбрахима Раиси, в котором исключил диверсию как причину падения.
Согласно заявлению, которое транслировал государственный телеканал IRIB, исследование обломков и частей борта показало, что их расположение и расстояние между ними не указывают на взрыв в результате диверсии.
"По результатам исследования частей вертолёта, расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена версия о взрыве в результате диверсии в полёте или за несколько секунд до столкновения со склоном", — цитирует телеканал Генштаб ВС Ирана.
Таким образом, Генштаб, изучив распределение и состояние обломков, пришёл к выводу, что версия о взрыве, вызванном диверсией, не подтверждается.
Фото: duma.gov.ru/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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