Полковник Пётр Левандовский из польского Центра подготовки войск ТрО назвал "оптимистичным сценарием" утверждение экс-командующего ВС США в Европе Бенджамина Ходжеса о том, что в случае конфликта с Москвой Польше, Румынии и Литве придётся ждать поддержки НАТО две недели. Об этом Левандовский заявил порталу Onet.
"Для развёртывания многочисленных сил, когда НАТО будет ими располагать, необходимо время", — отметил Левандовский.
Он пояснил, что крупные силы быстрого реагирования НАТО всё ещё отсутствуют. Планируется создать подразделения в 100 000 солдат.
Говоря об уже развёрнутых на восточном фланге силах, Левандовский назвал их потенциал "гомеопатическим." Они не годятся для полномасштабной войны и способны решать задачи в рамках горячих гибридных столкновений.
В Кремле отмечают, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кремль утверждает, что НАТО нацелена на конфронтацию, и продолжает выражать обеспокоенность расширением Альянса.
Фото: flickr.com/ Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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