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Полковник Левандовский усомнился в способности НАТО помочь Варшаве
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:15

Полковник Левандовский усомнился в способности НАТО помочь Варшаве

Полковник Пётр Левандовский из польского Центра подготовки войск ТрО назвал "оптимистичным сценарием" утверждение экс-командующего ВС США в Европе Бенджамина Ходжеса о том, что в случае конфликта с Москвой Польше, Румынии и Литве придётся ждать поддержки НАТО две недели. Об этом Левандовский заявил порталу Onet.

"Для развёртывания многочисленных сил, когда НАТО будет ими располагать, необходимо время", — отметил Левандовский.

Он пояснил, что крупные силы быстрого реагирования НАТО всё ещё отсутствуют. Планируется создать подразделения в 100 000 солдат.

Говоря об уже развёрнутых на восточном фланге силах, Левандовский назвал их потенциал "гомеопатическим." Они не годятся для полномасштабной войны и способны решать задачи в рамках горячих гибридных столкновений.

В Кремле отмечают, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кремль утверждает, что НАТО нацелена на конфронтацию, и продолжает выражать обеспокоенность расширением Альянса.

Фото: flickr.com/ Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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