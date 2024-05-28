Эндокринолог Елена Медведева рассказала, какой продукт пора исключить из рациона из-за вредного воздействия на здоровье. В интервью порталу Gorodche.ru она отметила, что обычная колбаса наносит значительный ущерб организму из-за высокого содержания соли и вредных добавок.

Соль задерживает жидкость, создавая чрезмерное давление на сосуды, что может привести к инсульту и инфаркту. Производители часто используют трансжиры и усилители вкуса. Они притупляют чувство сытости, нарушают процесс кровообращения и засоряют ЖКТ.

"Если вы не можете жить без колбасных изделий, попробуйте сделать их самостоятельно. Самый простой вариант — запечь кусок мяса в духовке. Мясо можно нашпиговать чесноком, натереть специями. Кормите семью продуктами без вредных трансжиров и лишней соли", — посоветовала эндокринолог.

Также Медведева рекомендовала включать в рацион больше рыбы, орехов и жиров растительного происхождения. Врач подчеркнула, что для поддержания здоровья важно вести активный образ жизни.

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