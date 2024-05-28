Если Запад реализует свои угрозы в адрес Москвы, многие из стран могут исчезнуть с карты мира после ракетных ударов, пишет Драго Боснич в InfoBRICS. Угрожать России — просто безумие, убеждён эксперт.

Боснич напомнил слова министра Польши Радослава Сикорского, заявившего, что Штаты атакуют позиции ВС России в зоне СВО, если она применит ТЯО.

"Варшава должна понять, что московских установок в Калининградской области достаточно, чтобы превратить Польшу в радиоактивную пустошь за секунды", — предупредил Боснич.

Аналитик также отметил, что США в случае агрессии ждёт такая же судьба. Хотя уничтожение Штатов займёт больше времени, ядерный арсенал РФ гарантирует, что никто не сможет безнаказанно напасть на державу, подчеркнул Боснич.

На прошлой неделе Сикорский заявил в интервью Guardian, что Вашингтон атакует позиции армии России в зоне спецоперации, если Кремль применит ядерное оружие.

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Falbisoner (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)