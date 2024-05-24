Скандинавская ходьба помогает уменьшить объём эффективнее, нежели обычная, рассказал британский эксперт Майкл Мосли журналистам Daily Mail. Он сослался на исследование от 2019 года в Clinical Interventions in Aging. В эксперименте добровольцев разделили надвое: одна группа занималась обычной ходьбой, другая — скандинавской. Участники тренировались трижды в неделю на протяжении полугода.
Результаты показали, что у практиковавших скандинавскую ходьбу объём талии уменьшился на шесть сантиметров, тогда как у группы, занимавшейся обычной ходьбой, только на три сантиметра. Мосли пояснил, что скандинавская ходьба задействует большее количество мышц, в то время как обычная ходьба недостаточно нагружает корпус. Благодаря работе всего тела при выполнении упражнений, увеличивается расход калорий, что способствует более эффективному сжиганию жира.
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