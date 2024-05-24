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Израиль раскритиковал решение суда ООН
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:58

Израиль раскритиковал решение суда ООН

Израиль выразил резкое несогласие с решением суда ООН, предписывающим немедленно прекратить операцию армии в Рафахе. В совместном заявлении МИД и Совбеза в The Times of Israel Иерусалим утверждает, что не планирует проводить в Рафахе военные действия, которые ухудшат положение населения.

Решение вызвало резкую критику со стороны израильских властей. В заявлении говорится, что после теракта ХАМАС Израиль начал справедливую войну с целью освободить заложников.

"Израиль защищает свою территорию и граждан в соответствии с международными законами и законами о гуманитарных ценностях", — говорится в заявлении.

Иск ЮАР, обвиняющий Израиль в геноциде, назван "фальшивым и морально отталкивающим".

Израильские власти заявили, что ЦАХАЛ будет защищать КПП "Рафах" от террористов и обеспечит пропуск гуманитарной помощи. Однако после вердикта суда армия активизировала действия в Газе. Палестинское агентство Вафа сообщило об ударах авиации по районам Рафаха и беженцам из лагеря аш-Шабура, а также об обстрелах двух больниц. Израильская армия пока эту информацию не подтвердила.

Фото: commons.wikimedia.org/Yurok7121 (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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