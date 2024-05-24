Израиль выразил резкое несогласие с решением суда ООН, предписывающим немедленно прекратить операцию армии в Рафахе. В совместном заявлении МИД и Совбеза в The Times of Israel Иерусалим утверждает, что не планирует проводить в Рафахе военные действия, которые ухудшат положение населения.
Решение вызвало резкую критику со стороны израильских властей. В заявлении говорится, что после теракта ХАМАС Израиль начал справедливую войну с целью освободить заложников.
"Израиль защищает свою территорию и граждан в соответствии с международными законами и законами о гуманитарных ценностях", — говорится в заявлении.
Иск ЮАР, обвиняющий Израиль в геноциде, назван "фальшивым и морально отталкивающим".
Израильские власти заявили, что ЦАХАЛ будет защищать КПП "Рафах" от террористов и обеспечит пропуск гуманитарной помощи. Однако после вердикта суда армия активизировала действия в Газе. Палестинское агентство Вафа сообщило об ударах авиации по районам Рафаха и беженцам из лагеря аш-Шабура, а также об обстрелах двух больниц. Израильская армия пока эту информацию не подтвердила.
Фото: commons.wikimedia.org/Yurok7121 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Пентагон поучаствовал в учениях Армении по борьбе с ядерными угрозами
Специалисты МО США приняли участие в учениях по борьбе с ядерными и биологическими угрозами, которые провёл Ереван.
Боррель призвал быть мягче с Грузией из-за закона об иноагентах
Жозеп Боррель выразил обеспокоенность в связи с принятием парламентом Грузии закона об иноагентах. По его словам, он противоречит европейским ценностям, пишет 1tv.
Nutrients: вишня снижает риск развития заболеваний сердца
Ученые из Политехнического института в Португалии установили, что употребление вишни и других ягод оказывает расслабляющее действие на кровеносные сосуды и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря антиоксидантным свойствам плодов. Результаты опытов опубликованы в журнале Nutrients.
В Белгородской области последние звонки проведут в онлайн-формате
Дистанционные торжества по поводу окончания школы проведут в Белгородской области.