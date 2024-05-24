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Пентагон поучаствовал в учениях Армении по борьбе с ядерными угрозами
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:41

Пентагон поучаствовал в учениях Армении по борьбе с ядерными угрозами

Специалисты МО США приняли участие в учениях по борьбе с ядерными и биологическими угрозами, которые провёл Ереван. Об этом проинформировал Совбез Армении.

"С 20 по 24 мая в Ереване прошли штабные учения для органов госуправления, ответственных за предупреждение ЧС, вызванных химическими, био- и радиологическими, а также ядерными факторами. Учения в рамках борьбы с ОМП при координации аппарата Совбеза Армении, поддержке Министерства обороны США", — говорится в сообщении.

Целью этих учений был мониторинг мер реагирования для предотвращения распространения химических, радиологических и ядерных угроз. Это также позволило оценить готовность и выявить пробелы с точки зрения межведомственного сотрудничества.

Фото: flickr.com/ David B. Gleason from Chicago, IL (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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