Специалисты МО США приняли участие в учениях по борьбе с ядерными и биологическими угрозами, которые провёл Ереван. Об этом проинформировал Совбез Армении.
"С 20 по 24 мая в Ереване прошли штабные учения для органов госуправления, ответственных за предупреждение ЧС, вызванных химическими, био- и радиологическими, а также ядерными факторами. Учения в рамках борьбы с ОМП при координации аппарата Совбеза Армении, поддержке Министерства обороны США", — говорится в сообщении.
Целью этих учений был мониторинг мер реагирования для предотвращения распространения химических, радиологических и ядерных угроз. Это также позволило оценить готовность и выявить пробелы с точки зрения межведомственного сотрудничества.
Фото: flickr.com/ David B. Gleason from Chicago, IL (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Израиль раскритиковал решение суда ООН
Израиль выразил резкое несогласие с решением суда ООН, предписывающим немедленно прекратить операцию армии в Рафахе. В совместном заявлении МИД и Совбеза в The Times of Israel Иерусалим утверждает, что не планирует проводить в Рафахе военные действия, которые ухудшат положение населения.
Боррель призвал быть мягче с Грузией из-за закона об иноагентах
Жозеп Боррель выразил обеспокоенность в связи с принятием парламентом Грузии закона об иноагентах. По его словам, он противоречит европейским ценностям, пишет 1tv.
Nutrients: вишня снижает риск развития заболеваний сердца
Ученые из Политехнического института в Португалии установили, что употребление вишни и других ягод оказывает расслабляющее действие на кровеносные сосуды и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря антиоксидантным свойствам плодов. Результаты опытов опубликованы в журнале Nutrients.
В Белгородской области последние звонки проведут в онлайн-формате
Дистанционные торжества по поводу окончания школы проведут в Белгородской области.