Ученые из Политехнического института в Португалии установили, что употребление вишни и других ягод оказывает расслабляющее действие на кровеносные сосуды и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря антиоксидантным свойствам плодов. Результаты опытов опубликованы в журнале Nutrients.

Исследование опирается на итоги научных работ, изучавших влияние питания на риск сердечных заболеваний. В новом обзоре учёные сосредоточились на биоактивных веществах в ягодах, таких как кверцетин, флавоноиды, кофейная и галловая кислоты, а также гидроксикоричная и гидроксибензойная кислоты.

Научный обзор показал, что эти соединения противодействуют воспалительным процессам и способствуют расширению сосудов, расслабляют стенки и снижают сахар в крови, что уменьшает риск развития заболеваний сердца.

Предотвращение воспаления происходит при употреблении вишни, ежевики и малины. Ягоды помогают нормализовать давление. Увеличение доли ягод в рационе снижает вероятность ожирения и возникновения атеросклероза. Для получения максимальной пользы учёные рекомендуют ежедневно употреблять около двух чашек ягод.



Фото: commons.wikimedia.org/ George Chernilevsky (Public)