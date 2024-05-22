Глава евродипломатии Жозеп Боррель отреагировал на признание государственности Палестины со стороны трёх европейских государств, призвав продвигать данное решение палестино-израильского конфликта. Об этом он сообщил в соцсети Х.
"Я принимаю заявление двух членов Евросоюза — Ирландии и Испании, а также решение Норвегии о признании Палестины", — отметил Боррель.
Он добавил, что он продолжит "неустанно работать со всеми членами блока и продвигать общую позицию ЕС, основанную на решении, предусматривающем сосуществование двух государств".
Ранее Испания, Ирландия и Норвегия сделали заявление о признании Палестины независимым государством. Официальное решение вступает в силу с 28 мая.
Фото: lamoncloa.gob.es/Pool Moncloa/JM Cuadrado (Attribution)
Испания поддержит любое решение МУС по ордерам на арест
Министр внешних дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил готовность Мадрида поддержать любое решение Международного уголовного суда относительно выдачи ордеров на арест в связи с обстановкой в Палестине.
Захарова поинтересовалась у США по поводу признания Косово
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у американских властей информацию о времени, когда проходили двусторонние переговоры о признании Косово в качестве независимого государства относительно Сербии.
УАЗ представил бронированную версию внедорожника "Патриот"
Завод УАЗ разработал бронированную версию внедорожника УАЗ "Патриот". В автомобиле применены стационарное бронирование дверей и съемные бронелисты для защиты окон и задней стенки салона.
В России обнаружили связь между погодой и риском смерти от коронавируса
Исследователи из Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева обнаружили, что резкие понижения температуры воздуха более чем на 3°C могут значительно усугубить состояние людей, инфицированных SARS-CoV-2, приводя к ускоренному развитию болезни и повышенному риску смерти.