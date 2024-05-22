Глава евродипломатии Жозеп Боррель отреагировал на признание государственности Палестины со стороны трёх европейских государств, призвав продвигать данное решение палестино-израильского конфликта. Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Я принимаю заявление двух членов Евросоюза — Ирландии и Испании, а также решение Норвегии о признании Палестины", — отметил Боррель.

Он добавил, что он продолжит "неустанно работать со всеми членами блока и продвигать общую позицию ЕС, основанную на решении, предусматривающем сосуществование двух государств".

Ранее Испания, Ирландия и Норвегия сделали заявление о признании Палестины независимым государством. Официальное решение вступает в силу с 28 мая.

Фото: lamoncloa.gob.es/Pool Moncloa/JM Cuadrado (Attribution)