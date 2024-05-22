Президент Турции заявил, что резня в секторе Газа не прекратится, пока страны Запада продолжают поддерживать Израиль.
"Те, кто оказывает поддержку оккупантам, виноваты в кровопролитии в Газе. Не думайте, что они не понесут ответственность за гибель людей! Угнетателям не сойдет это с рук! Кровь в Газе — на лбу у оккупантов", — заявил турецкий лидер на церемонии вручения "Премии за доброту" в Бештепе.
Эрдоган напомнил, что ранее палестинское движение ХАМАС приняло предложение о прекращении огня.
"Однако Израиль продолжил непримиримо себя вести и раскрыл истинные намерения, атаковав Рафах — последнее убежище населения. Пока державы Запада поддерживают Нетаньяху, резню в Палестине не предотвратить. Нетаньяху разжигает антисемитизм, продлевая себе политическую жизнь, и ставит под угрозу безопасность граждан", — подчеркнул лидер Турции.
Фото: flickr.com/Gobierno de Chile (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Испания поддержит любое решение МУС по ордерам на арест
Министр внешних дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил готовность Мадрида поддержать любое решение Международного уголовного суда относительно выдачи ордеров на арест в связи с обстановкой в Палестине.
Захарова поинтересовалась у США по поводу признания Косово
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у американских властей информацию о времени, когда проходили двусторонние переговоры о признании Косово в качестве независимого государства относительно Сербии.
УАЗ представил бронированную версию внедорожника "Патриот"
Завод УАЗ разработал бронированную версию внедорожника УАЗ "Патриот". В автомобиле применены стационарное бронирование дверей и съемные бронелисты для защиты окон и задней стенки салона.
В России обнаружили связь между погодой и риском смерти от коронавируса
Исследователи из Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева обнаружили, что резкие понижения температуры воздуха более чем на 3°C могут значительно усугубить состояние людей, инфицированных SARS-CoV-2, приводя к ускоренному развитию болезни и повышенному риску смерти.