Президент Турции заявил, что резня в секторе Газа не прекратится, пока страны Запада продолжают поддерживать Израиль.

"Те, кто оказывает поддержку оккупантам, виноваты в кровопролитии в Газе. Не думайте, что они не понесут ответственность за гибель людей! Угнетателям не сойдет это с рук! Кровь в Газе — на лбу у оккупантов", — заявил турецкий лидер на церемонии вручения "Премии за доброту" в Бештепе.

Эрдоган напомнил, что ранее палестинское движение ХАМАС приняло предложение о прекращении огня.

"Однако Израиль продолжил непримиримо себя вести и раскрыл истинные намерения, атаковав Рафах — последнее убежище населения. Пока державы Запада поддерживают Нетаньяху, резню в Палестине не предотвратить. Нетаньяху разжигает антисемитизм, продлевая себе политическую жизнь, и ставит под угрозу безопасность граждан", — подчеркнул лидер Турции.

Фото: flickr.com/Gobierno de Chile (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)