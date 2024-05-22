Израильская организация, оказывающая поддержку семьям заложников, угнанных в Газу 7 октября 2023-го, опубликовала трёхминутное видео с кадрами похищения израильских девушек-наблюдательниц с военной базы в посёлке Нахаль Оз. Видео, снятое на нательные камеры повстанцев ХАМАС, подверглось цензуре и было опубликовано с разрешения семей заложников после удаления самых шокирующих кадров.
На записи запечатлено жестокое обращение радикалов с девушками, на лицах которых видны следы побоев. Форум семей заложников напомнил, что 7 октября в результате атаки палестинцев на Израиль 15 девушек были убиты на базе в Нахаль Оз, а ещё семерых похитили и увезли в Газу. Израильским солдатам удалось спасти одну из похищенных спустя 23 дня, а тело ещё одной военнослужащей обнаружили в анклаве и вернули в Израиль. Пять девушек находятся в плену ХАМАС уже 229 дней, их судьба неизвестна.
Ранее МИД Израиля продемонстрировал видео послам Норвегии, Ирландии и Испании, вызванным для объяснений в связи с решением правительств признать Палестинское государство.
Фото: i24news.tv/CCTV footage: No human authorship (Public Domain)
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